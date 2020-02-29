الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في إدلب إلى 36 قتيلا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2020 - 13:44
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعلن ارتفاع عدد قتلى الجنود الأتراك في إدلب إلى 36 قتيلا (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
29 February، 2020
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