“مشيخة العقل للدروز”: لأخذ الارشادات الرسمية حول “كورونا” بكل جدية

دعت “مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز” في لبنان للأخذ بالإرشادات الرسمية حول فيروس “كورونا” بكل جدية واعتماد أساليب الوقاية المعلن عنها من قبل أهل الاختصاص خصوصا في ما يتعلق بالتدابير الضرورية المعلن عنها في حال ظهور الأعراض وغيرها.

وشددت المشيخة في بيان لها السبت على ان “هذاهو واجب إنساني أخلاقي في الصميم تجاه الاهل والمجتمع”، وتابعت ان “مبدأ الوقاية اليوم هو واجب على كل عاقل مسؤول في نشاطه وأعماله ويوجب في الظروف الراهنة ضرورة تجاوز بعض العادات الاجتماعية”، واضافت ان “في ذلك وقاية ورقي وحفظ للسلامة في اجتناب التسبب بانتقال عدوى الأمراض الممكنة”.

وأملت المشيخة “من الجميع أخذ التحذير بكل جدية والتجاوب والتعاون”، واكدت ان “درهم وقاية خير من قنطار علاج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام