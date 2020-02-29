العدو الاسرائيلي يطلق النار باتجاه الاراضي الزراعية شرق خانيونس

أطلقت قوات العدو الإسرائيلي السبت الرصاص الحي باتجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

وأفادت المصادر الفلسطينية ان “قوات الاحتلال أطلقت النار من موقع كيسوفيم العسكري تجاه أراضي المواطنين، دون وقوع إصابات”.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق المزارعين الفلسطينيين الذين يعملون بالقرب من حدود قطاع غزة مع بقية الاراضي المحتلة، ما يدفعهم لترك أراضي والانسحاب إلى الداخل، خشيةً على حياتهم من الخطر، ما يؤكد العدوانية الاسرائيلية بحق العزل من المدنيين والتضييق عليهم خلال ممارسة عملهم وتحصيل رزقهم.

المصدر: فلسطين اليوم