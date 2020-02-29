العدو الاسرائيلي ينفذ حملة دهم واعتقال في الضفة والقدس المحتلتين

شنت قوات العدو الإسرائيلي السبت حملة دهم واقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة والقدس المحتلتين تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات العدو في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين نور إبراهيم يحيى وأمير يوسف يحيى خلال مواجهات في قرية العرقة غرب جنين”، وتابعت ان “جنود الاحتلال اعتقلوا الشاب إسلام علي نوفل قرب المدخل الشمالي لقلقيلية”.

ولفتت المصادر الى انه “جرى اعتقال الشاب محمد موسى مصطفى من قرية العيسوية في القدس”، واضافت انه “في مخيم شعفاط ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه الشابان وبيوت المواطنين في المخيم”، وأشارت الى انه “تم معالجة بعض المصابين ميدانيا وآخر تم تحويله إلى المستشفى”.

المصدر: فلسطين اليوم