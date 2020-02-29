مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن لا نريد الحرب، لكن لو تعرض أمننا للخطر لن نتردد في استخدام القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2020 - 03:12
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مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا لمناقشة الوضع في سوريا عقب مقتل 33 جنديا تركيا أثناء دعمهم لهجمات الارهابيين بادلب
الأمين العام للأمم المتحدة يعبّر عن قلقه بشأن التصعيد الجاري في شمال غرب سوريا ويطالب بوقف فوري لاطلاق النار
الكرملين: ندرس امكانية عقد لقاء على مستوى القمّة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 و 6 أذار القادم
البيت الابيض: ترامب وأردوغان اتفقا خلال اتصال هاتفي على وجوب وقف سوريا وروسيا وإيران هجومهم على ادلب
رويترز عن مسؤول رفيع بالخارجية الاميركية: "النظام السوري" ما كان ليشن هجوم ادلب دون موافقة روسيا وندرس تقديم دعم لتركيا
وزير الخارجية البريطاني يعبّر في اتصال هاتفي مع نظيره التركي عن دعم بلاده لتركيا اثر مقتل 33 من جنودها في ادلب
الخارجية السورية: حملة التضليل التي تقوم بها تركيا والدول الغربية ضد سوريا تثبت الدعم الذي تقدمه تلك الدول للارهابيين
الخارجية السورية: الجيش سيستمر بمهامه لانهاء الوجود الارهابي وعدم السماح للدول الغربية وأدواتها بتأييد تحكم هؤلاء بشعبنا
الدفاع السورية: وحدات الجيش السوري تواصل تصديها الحازم للهجمات المتكررة للارهابيين المدعومين من تركيا على محور سراقب
الجيش السوري يسيطر على قرى الزيارة والمشيك وزيزون الجديدة وقسطون وخربة الناقوس والمنصورة وتل واسط بريف حماه
الدفاع التركية تعلن مقتل جندي واصابة اثنين آخرين بقصف مدفعي لقوات الجيش السوري على مواقع لهم في ادلب
سانا: استشهاد إمرأة وطفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة في شارع كورنيش المطار في مدينة درعا جنوب البلاد
قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يؤكد على المضي بالتصدي للعدوان السعودي الاميركي لتحقيق استقلال اليمن
السيد الحوثي يطالب الإمارات والسعودية بوقف العدوان وترك اليمن وشأنه لأنه لا بدّ أن يكون بلداً مستقلاً عن أي تبعية
مصادر يمنية: الجيش واللجان يسيطرون على مديرية الغيل بمحافظة الجوف بالكامل ويتابعون تقدمهم باتجاه مديرية الحزم بالمحافظة
الهلال الأحمر الفلسطيني: اصابة 134 شخصا بينهم مسعف بالمواجهات مع قوات العدو في قرية بيتا قرب نابلس بالضفة المحتلة
منظمة الصحة العالمية: مستوى خطورة فيروس كورونا مرتفع جدا والزيادة المستمرة لعدد الحالات والدول المتأثرة تبعث على القلق
وزير التربية يقرر اقفال الروضات والمدارس والمعاهد والجامعات من صباح السبت 29 الجاري حتى مساء الأحد 8 أذار المقبل
وزير التربية: القرار إجراء احترازي حرصا على سلامة الطلاب وأهاليهم على أن تتابع المستجدات الصحية ليُبنى على الشيء مقتضاه
لبنان: تشخيص اصابة رابعة بفيروس كورونا من التابعية السورية أُدخل الى العزل و20 حالة في الحجر الصحي حتى الآن
وقف النقل جواً وبراً وبحراً للقادمين من الدول التي يتفشى فيها فيروس كورونا ويستثني اللبنانيين والاجانب المقيمين في لبنان
لبنان: رئيس الحكومة يؤكد متابعة الخيارات المتاحة بشأن سندات اليوروبوند والاسبوع المقبل سيكون حاسما لاتخاذ قرار مناسب
رئاسة الجمهورية تنفي الأخبار عن تسلّم الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان لائحة بأسماء الأشخاص الذين حوّلوا أموالهم للخارج
فرنسا: وزيرا الخارجية الفرنسي واللبناني ناقشا سبل مساعدة لبنان لتطبيق الإصلاحات ومقررات سيدر ومواجهة الأزمة الاقتصادية
ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى 2337 في كوريا الجنوبية و44 في المانيا و19 في انكلترا و2 في هولندا و36 في البحرين
الخارجية الايرانية: واشنطن تعرقل شراءنا للأجهزة الطبية وكلامها عن الاستعداد لمساعدتنا لمواجهة فيروس كورونا مجرّد دعاية
وزير الصحة الايراني يعلن تمديد اقفال جميع المدارس في البلاد 3 ايام اضافية بعد ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا لـ34
الصحة المكسيكية: تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة مكسيكو والمصاب بحالة مستقرة وتم عزل أفراد عائلته
المبعوث الأممي الى ليبيا: قصف المناطق المدنية قد يرقى الى جريمة حرب وأدعو الى جولة جدّية للتفاوض السياسي خلال أيام
مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن لا نريد الحرب، لكن لو تعرض أمننا للخطر لن نتردد في استخدام القوة
منذ 1 ساعة
29 February، 2020
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