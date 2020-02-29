مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن لا نريد الحرب، لكن لو تعرض أمننا للخطر لن نتردد في استخدام القوة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 29 2020 - 03:12

مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة: نحن لا نريد الحرب، لكن لو تعرض أمننا للخطر لن نتردد في استخدام القوة

منذ 1 ساعة 29 February، 2020
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