فؤاد ايوب : تعليق الامتحانات والدروس في الجامعة اللبنانية من 29 شباط ولغاية 9 أذار 2020

أصدر رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد ايوب بيانا جاء فيه: “حرصا من الجامعة اللبنانية على سلامة طلابها وذويهم، وتماشيا مع اجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، يعلن رئيس الجامعة اللبنانية تعليق الامتحانات والدروس في كل الكليات والفروع والشعب ابتداء من صباح السبت 29 شباط 2020، ولغاية صباح الاثنين 9 أذار 2020، على ان تستمر الاعمال الادارية في الجامعة خلال الدوام الرسمي مع التمني على الجميع احترام اجراءات الوقاية الشخصية حفاظا على سلامتهم، عسى ان يجتاز وطننا الحبيب هذه المحنة بأقل خسائر ممكنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام