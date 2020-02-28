يتم التداول بخبر منسوب الى موقع المنار حول اصابات بفيروس كورونا باحدى المدارس . لذا يهم موقع المنار التاكيد على ان هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة ، ويجدد الدعوة الى متابعة الاخبار مباشرة عبر الرابط التالي almanar.com.lb او عبر الاشتراك بخدمة الواتساب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 28 2020 - 20:46

يتم التداول بخبر منسوب الى موقع المنار حول اصابات بفيروس كورونا باحدى المدارس . لذا يهم موقع المنار التاكيد على ان هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة ، ويجدد الدعوة الى متابعة الاخبار مباشرة عبر الرابط التالي almanar.com.lb او عبر الاشتراك بخدمة الواتساب

منذ 45 mins 28 February، 2020
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