يتم التداول بخبر منسوب الى موقع المنار حول اصابات بفيروس كورونا باحدى المدارس . لذا يهم موقع المنار التاكيد على ان هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة ، ويجدد الدعوة الى متابعة الاخبار مباشرة عبر الرابط التالي almanar.com.lb او عبر الاشتراك بخدمة الواتساب – موقع قناة المنار – لبنان
يتم التداول بخبر منسوب الى موقع المنار حول اصابات بفيروس كورونا باحدى المدارس . لذا يهم موقع المنار التاكيد على ان هذا الخبر مفبرك وعار عن الصحة ، ويجدد الدعوة الى متابعة الاخبار مباشرة عبر الرابط التالي almanar.com.lb او عبر الاشتراك بخدمة الواتساب