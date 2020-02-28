الشيخ القطان: موضوع “كورونا” يحتاج الى وعي وإدراك وإهتمام خاص

أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان على “وجوب عدم الهلع بسبب فيروس كورونا”.

وقال الشيخ القطان الجمعة “اليوم كلنا يسمع بوباء جديد ابتلي به العباد على هذه الأرض فيروس كورونا”، وتابع “للأسف، هناك من يتعامل مع هذا الملف بإستهزاء وإستخفاف، مع أن هذا الأمر يحتاج الى وعي وإدراك وإهتمام خاص”.

وشكر الشيخ القطان “وزير الصحة العامة حمد حسن لحرصه على القيام بواجبه كاملا”، كما شكر أيضا “كل الأفرقاء الذين أخذوا على أنفسهم عهدا أن يتولوا مراقبة الحالات المصابة بهذا الفيروس ومتابعتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام