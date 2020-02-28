لبنان: خلال اليومين المقبلين سيتخذ القرار بإغلاق المدارس من عدمه بخصوص “كورونا”

لفتت وزيرة الإعلام في الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء الجمعة الى انه “في الـ48 ساعة المقبلة، سيصدر قرار عن وزير التربية والتعليم العالي، إما بعدم الإقفال وإما بإقفال المدارس لمدة أسبوع قابلة للتجديد، بسبب فيروس كورونا”.

وقالت عبد الصمد “اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزراء على بدء عمليات التنقيب عن النفط، مكررا أن الأمس كان نهارا تاريخيا للبنان”.

وأضافت عبد الصمد “نتابع الخيارات المتاحة أمامنا بشأن ملف سندات اليوروبوند ولم نتخذ أي قرار بهذا الخصوص وأي كلام آخر غير صحيح”.

وتابعت عبد الصمد “من الضروري اعتماد آلية واضحة وشفافة في ملف التعيينات بمعزل عن الحزبية، والمعيار الوحيد هو الكفاءة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام