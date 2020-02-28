وزير الاعلام: في الـ48 ساعة سوف يصدر قرار عن وزير التربية إمّا بعدم إقفال المدارس أو إقفال لمدة اسبوع قابلة للتجديد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2020 - 19:06

وزير الاعلام: في الـ48 ساعة سوف يصدر قرار عن وزير التربية إمّا بعدم إقفال المدارس أو إقفال لمدة اسبوع قابلة للتجديد

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة