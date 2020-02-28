وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم رفع مستوى التأهب بالنسبة لفيروس كورونا خصوصاً بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 19:06

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة مجلس الوزراء: سيتم رفع مستوى التأهب بالنسبة لفيروس كورونا خصوصاً بالنسبة إلى الوافدين إلى لبنان

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
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