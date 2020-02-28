العدو الاسرائيلي يقرر اغلاق الضفة وغزة بسبب انتخابات الكنيست

قررت قوات العدو الاسرائيلي إغلاق الضفة الغربية المحتلة ومعابر قطاع غزة المحاصر خلال يوم انتخابات الكنيست الصهيوني الاثنين المقبل.

وقالت سلطات العدو إنه “سيتم فرض إغلاق عام على الضفة الغربية وكذلك سيتم إغلاق معابر قطاع غزة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2-3-2020، وذلك بموجب تقييم الأوضاع الأمنية وإقرار الجهات السياسية”، على حد تعبيرها.

وأضافت سلطات العدو ان “الإغلاق سيبدأ في منتصف الليل (خلال الليلة ما بين يومي الأحد والاثنين) وسينتهي في منتصف الليل (خلال الليلة ما بين يومي الاثنين والثلاثاء)”، وأشارت الى انه “سيتم إعادة فتح المعابر ورفع الإغلاق في يوم الثلاثاء الموافق 3-3-2020 صباحا وفقا لساعات الفتح الاعتيادية”.

ولفتت سلطات العدو الى انه “سيتم خلال الاغلاق السماح بعبور الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط”.

المصدر: وكالة معاً