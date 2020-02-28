الحشد الشعبي يطلق عملية “قادة النصر” ضد “داعش” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2020 - 17:22

الحشد الشعبي يطلق عملية “قادة النصر” ضد “داعش”

منذ 16 mins 28 February، 2020
الحشد الشعبي
العراق - عربي وإقليمي

أطلقت قواتُ الحشد الشعبي عمليةً أمنيةً باسم “قادة النصر” في محافظة الانبار، وتستهدفُ من خلالِها عدداً من المناطقِ التي تشهدُ تحركاتٍ من قبلِ عصاباتِ تنظيمِ “داعش” الإرهابي.

وأشار قائدُ عملياتِ الأنبار في الحشد قاسم مصلح الى أنَ العمليةَ يشاركُ فيها أربعةُ الويةِ وتنفّذُ بدعمٍ واسنادٍ من قبلِ المديرياتِ التابعةِ لهيئةِ الحشد الشعبي ، وذلك استناداً لمعلوماتٍ استخبارية، تفيدُ عن وجودِ عناصرَ من “داعش” في المناطقِ المستهدفة.

وأكد مصلح أن الحشدَ الشعبيَ سيتمكنُ من القضاءِ عليهم ولدينا معلوماتٌ أنَ هذه المجموعاتِ الارهابيةَ تحاولُ ان تعيدَ نشاطاتِها في محافظةِ الانبار.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة