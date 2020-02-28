الحشد الشعبي يطلق عملية “قادة النصر” ضد “داعش”

أطلقت قواتُ الحشد الشعبي عمليةً أمنيةً باسم “قادة النصر” في محافظة الانبار، وتستهدفُ من خلالِها عدداً من المناطقِ التي تشهدُ تحركاتٍ من قبلِ عصاباتِ تنظيمِ “داعش” الإرهابي.

وأشار قائدُ عملياتِ الأنبار في الحشد قاسم مصلح الى أنَ العمليةَ يشاركُ فيها أربعةُ الويةِ وتنفّذُ بدعمٍ واسنادٍ من قبلِ المديرياتِ التابعةِ لهيئةِ الحشد الشعبي ، وذلك استناداً لمعلوماتٍ استخبارية، تفيدُ عن وجودِ عناصرَ من “داعش” في المناطقِ المستهدفة.

وأكد مصلح أن الحشدَ الشعبيَ سيتمكنُ من القضاءِ عليهم ولدينا معلوماتٌ أنَ هذه المجموعاتِ الارهابيةَ تحاولُ ان تعيدَ نشاطاتِها في محافظةِ الانبار.

المصدر: قناة المنار