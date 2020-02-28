حزب الله يشيع الشهيد حسين حمود في كفردونين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 17:22

حزب الله يشيع الشهيد حسين حمود في كفردونين

منذ 25 mins 28 February، 2020
تشييع شهيد
لبنان

شيّع حزبُ الله في بلدة كفردونين الجنوبية الشهيدَ المجاهد حسين محمود حمود الذي استُشهدَ أثناءَ تأديتِه واجبَه الجهادي.

مسيرةُ التشييعِ الحاشدةُ انطلقت من أمامِ منزلِه، شارك فيها مسؤولُ منطقةِ الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، وعددٌ من القياداتِ الحزبيةِ وشخصياتٌ وفعالياتٌ اجتماعيةٌ وبلديةٌ وحشدٌ من أهالي البلدةِ وعددٌ من القرى والبلداتِ المجاورة.

وجابت شوارعَ البلدةِ يتقدمها سياراتُ الإسعافِ التابعةُ للهيئةِ الصحيةِ الإسلاميةِ والفرقُ الكشفية.

ثم أقيمت مراسمُ تكريميةٌ للشهيد على وقعِ عزفِ موسيقى كشافةِ الإمامِ المهدي، كما أدّت فرقةٌ عسكريةٌ من المقاومةِ العهدَ والقسمَ للشهداء بالمضيِ على دربِ الجهادِ والمقاومة، وبعدَ ذلك أقيمت الصلاةُ على جثمان الشهيد الطاهر بإمامةِ الشيخ مصطفى محسن، ليوارى بعدها في ثرى جبانةِ البلدةِ إلى جانبِ من سبقه من الشهداء.

المصدر: قناة المنار

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