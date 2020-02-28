الجيش السوري يواصل تصديه للاعتداءات الإرهابية على محور سراقب

واصلت وحدات من الجيش السوري تصديها الحازم للموجات المتكررة من اعتداء التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل كبير ومباشر من الجانب التركي على محور سراقب في إدلب، بحسب ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وقال المصدر الجمعة “لتغطية العجز عن تحقيق ما تبجح به أردوغان في إدلب بعد انتصارات الجيش على التنظيمات الارهابية مؤخرا، يتم التركيز على التهويل والمبالغة ومضاعفة حجم الخسائر التي تكبدها الجيش في تصديه للهجوم المزدوج من الإرهابيين والأتراك”.

ولفت المصدر الى انه “يتم تجاهل حقيقة الخسائر الفادحة التي يتلقاها المهاجمون في العتاد والأرواح خلال المعارك في مواجهة الجيش العربي السوري المصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، وتطهير كامل الجغرافيا السورية من الإرهاب بمختلف أشكاله ومسمياته”.

المصدر: سانا