اندلاع مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية و الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 17:22
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لبنان: انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
لبنان: وزير النقل يصدر قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً للأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا
قرار وزير النقل بشأن وقف حركة العبور يستثني المواطنين اللبنانيين والاجانب المقيمين في لبنان
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى خربة الناقوس والمنصورة وتل واسط في أقصى ريف حماه الشمالي الغربي
الخارجية الايرانية: من الضروري السيطرة على الاجواء المتأزمة في ادلب وتهدئتها في اقرب وقت
السلطات الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2788 والمصابين إلى 78824
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 34 والمصابين إلى 388 وتعافي 73 شخصاً
أ ف ب: تراجع أسعار النفط 4% على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد
وزير الدفاع التركي يدّعي عدم وجود أي مجموعات مسلحة حول الوحدات التركية أثناء الهجوم الذي قُتل فيه 33 عسكريا في ادلب
خلوصي أكار: الضربات في إدلب تمت رغم التنسيق مع المسؤولين الروس وتواصلت رغم التحذير من وجود قوات تركية في المكان
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: من الضروري وقف التصعيد الحالي في ادلب لوجود خطر انزلاق الى مواجهة عسكرية دولية مفتوحة كبرى
الدفاع السورية: وحدات الجيش السوري تواصل تصديها الحازم للهجمات المتكررة للارهابيين المدعومين من تركيا على محور سراقب
الدفاع السورية: يتم تجاهل حقيقة خسائر المهاجمين من الارهابيين والاتراك لتغطية العجز عن تحقيق ما تبجّح به اردوغان
الدفاع السورية: الجيش مصمم على تنفيذ واجباته الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين وتطهير كامل أراضيه من الارهاب
الجيش السوري يبسط سيطرته على قرى الزيارة والمشيك وزيزون الجديدة وقسطون في أقصى ريف حماه الشمالي الغربي
الرئيسان الروسي والتركي يشددان خلال اتصال هاتفي على ضرورة اتخاذ تدابير اضافية لتهدئة الوضع شمال غرب سوريا
الكرملين: بوتين وأردوغان اتفقا على تكثيف المشاورات بين الوزارات المعنية والعمل على امكانية عقد قمّة في المستقبل القريب
الكرملين: بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ادلب السورية وأعربوا عن قلقهم بشأن التصعيد الأخير فيها
الخارجية التركية: التطورات في ادلب زادت الاعباء التي تتحملها تركيا بخصوص اللاجئين وستزيد من تدفق اللاجئين الى اوروبا
اندلاع مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية و الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز
منذ 42 mins
28 February، 2020
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