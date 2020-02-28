اندلاع مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية و الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 17:22

اندلاع مواجهات على الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية و الاحتلال يطلق الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز

منذ 42 mins 28 February، 2020
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