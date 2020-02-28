عبد السلام: أمريكا قامت بتدمير ممنهج للدولة اليمنية بمساعدة خونة الداخل

قال الناطق الرسمي لأنصار الله في اليمن محمد عبد السلام إن “أمريكا قامت وبشكل ممنهج بتدمير الدولة اليمنية من خلال إفقادها مقومات قوتها ومنعتها بمساعدة خونة الداخل”.

وأضاف عبد السلام الجمعة “باستعادة الشعب اليمني زمام المبادرة بثورة 21 سبتمبر/ايلول جاءت أمريكا بالعدوان والحصار للحيلولة دون امتلاك الجمهورية اليمنية قوة تقف في مواجهة أطماع الطامعين”.

وكان مصدر أمني يمني قد قال في وقت سابق، إن “مسؤولين أمريكيين حاولوا الضغط على الحكومة اليمنية أيام حكم علي عبد الله صالح لعدة سنوات من أجل تدمير صواريخ الدفاع الجوي بذريعة خوفهم من حصول تنظيم القاعدة عليها واستخدامها في الهجوم على المطارات المدنية”.

المصدر: موقع انصار الله