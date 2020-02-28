لبنان: تدابير سير الأحد في صيدا بالذكرى الـ45 لاستشهاد معروف سعد

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن سلسلة من تدابير السير التي ستنفذ يوم الاحد 1-3-2020 في مدينة صيدا الجنوبية.

وقال مديرية الامن الداخلي في بيان لها الجمعة إنه “الساعة 10.30 من يوم الأحد 1/3/2020، ستنطلق مسيرة من أمام نصب الشهيد معروف سعد، لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لاستشهاده، وذلك من محلة البوابة الفوقا – صيدا، وصولا إلى محلة الشاكرية بالقرب من قصر دبانة”.

واضاف البيان “لذلك، سيتم اعتبارا من الساعة 7.00 صباحا من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء المسيرة، اتخاذ تدابير السير التالية:

– إخلاء المسلكين ومنع وقوف السيارات، من محلة الراهبات باتجاه ساحة النجمة وبالعكس وفي محلة الشاكرية وتحويل السير باتجاه الكورنيش البحري.

– تحويل السير من ساحة الشهداء، نزولا باتجاه الكورنيش البحري.

– منع مرور السيارات على الكورنيش البحري، اعتبارا من المتفرع المؤدي إلى سوق صيدا التجاري (مطعم أبو رامي)”.

وتابع البيان “يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للإزدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام