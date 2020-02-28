الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء تأزم الوضع في شمال سوريا

أعرب المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، عن “قلق الاتحاد الأوروبي الشديد من تفاقم الوضع في إدلب”، داعياً جميع أطراف النزاع إلى إيقاف الهجوم في الشمال السوري، ومشيراً إلى أن الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، على اتصال مكثف مع جميع الحلفاء لمناقشة كيفية تدخل بروكسل لخفض التصعيد في المنطقة، مشدداً على أهمية تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية خلال إحاطة إعلامية للمفوضية الأوروبية الجمعة، “إن التصعيد في إدلب خطير ويجب أن يتوقف على الفور، ونحن نشجع جميع الأطراف على خفض التصعيد والذي تسبب بالمزيد من المعاناة الإنسانية للمدنيين.”

وشدد الناطق الرسمي للشؤون الخارجية الأوروبية،” ليس هناك أي تصريحات رسمية من تركيا عن اتفاقية الهجرة بيننا، أو معلومات حول نية أنقرة تغيير سياستها حول الهجرة. ولذلك، من وجهة نظرنا، مازال الاتفاق بيننا مستمر. كما أننا نشجع تركيا على تواصل التزامها ببنود الاتفاق مع بروكسل.”

المصدر: سبوتنيك