وزارة الصحة ردت على حنكش: لتوخي الدقة بنقل المعلومات وضرورة الشعور بالمسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 15:34

وزارة الصحة ردت على حنكش: لتوخي الدقة بنقل المعلومات وضرورة الشعور بالمسؤولية

منذ 23 mins 28 February، 2020
وزارة الصحة اللبنانية
لبنان

قال المكتب الاعلامي في وزارة الصحة اللبناني “في سياق حملة التجني التي يقوم بها بعض الجهات على وزارة الصحة العامة، نشر النائب في البرلمان اللبناني الياس حنكش على صفحته في تويتر فيديو يدعي فيه أن وزارة الصحة العامة خالية من الموظفين”.

واضاف البيان “توضيحا للفيديو فهو قد صور في مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في أماكن بعيدة عن تواجد فرق وزارة الصحة العامة الميدانية المتابعة للوافدين إلى لبنان”، ولفت الى “ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات والأخبار وضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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