الكرملين: مقتل العسكريين الأتراك في إدلب كان خارج مراكز المراقبة ووقع أثناء هجوم الإرهابيين

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف عقب اجتماع الرئيس الروسي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي أن “روسيا اتخذت جميع التدابير لضمان أمن تركيا بالقرب من الحدود مع سوريا، بيد أن العمق الحقيقي للمنطقة الأمنية أطول بكثير مما تم الاتفاق عليه”. وأشار إلى أنه في الوقت نفسه ، فإن العمق الحقيقي للمنطقة الأمنية “بسبب جهود الجانب الروسي يتجاوز إلى حد كبير الخمسة كيلومترات المحددة في اتفاقية اضنة التركية السورية المعروفة و 30 كيلومترًا بحكم الأمر الواقع”.

وتابع “لم يصب أي من أفراد العسكريين الأتراك في مراكز المراقبة ولم يتعرض للخطر حتى. مقتل العسكريين الاتراك المأساوي جاء في أماكن العمليات الهجومية من قبل العصابات الإرهابية، الذين من بينهم ، بالمناسبة ، العديد من المرتزقة الأجانب ، بمن فيهم مواطنون من الاتحاد السوفيتي السابق. والجانب التركي لم يبلغ عن وجود افراد من الجيش التركي هناك، على الرغم من مطالبنا المتكررة”.

المصدر: سبوتنيك