الكرملين: مقتل العسكريين الأتراك في إدلب كان خارج مراكز المراقبة حصرا وهذا وقع أثناء هجوم الإرهابيين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 15:32

الكرملين: مقتل العسكريين الأتراك في إدلب كان خارج مراكز المراقبة حصرا وهذا وقع أثناء هجوم الإرهابيين (سبوتنيك)

منذ 47 mins 28 February، 2020
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