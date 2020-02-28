الكرملين: مقتل العسكريين الأتراك في إدلب كان خارج مراكز المراقبة حصرا وهذا وقع أثناء هجوم الإرهابيين (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 15:32
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لبنان: وزير النقل يصدر قراراً بوقف النقل جواً وبراً وبحراً للأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشياً لفيروس كورونا
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السلطات التركية : إرتفاع عدد القتلى في صفوف العسكريين الأتراك إلى 33 عسكرياً وإصابة 36 آخرين بجروح في إدلب
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: تطبيق الاتفاقات بشأن إدلب كان يمكن أن يضمن عدم سقوط قتلى من الجيش التركي بسوريا
لافروف: الرئيسان بوتين وأردوغان أجريا اليوم اتصالاً هاتفياً جاء بعد طلب من أنقرة وبحثا فيه الاوضاع في ادلب
الكرملين: الرئيسان بوتين واردوغان اتفقا على عقد قمة قريبة بينهما وتكثيف الاتصالات بشأن سوريا
الخارجية الايرانية: من الضروري السيطرة على الاجواء المتأزمة في ادلب وتهدئتها في اقرب وقت
مجلس الاتحاد الروسي: تركيا تتستر على الارهابيين في إدلب وما تقوم به يهدد بصدام بين القوات الروسية والتركية
وزير خارجية الاتحاد الاوروبي: التصعيد في ادلب يجب أن يتوقف وهناك خطر من اندلاع مواجهة عسكرية دولية كبرى
مسؤول تركي كبير: أنقرة لن توقف بعد الآن المهاجرين الذين يحاولون التوجه الى أوروبا عن عبور الحدود
الهلال الأحمر الفلسطيني: اصابة فتى (16 عاماً) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا قرب نابلس
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السلطات الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2788 والمصابين إلى 78824
كوريا الجنوبية: تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 2022
وزارة الصحة الإيراانية: ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد إلى 34 والمصابين إلى 388 وتعافي 73 شخصاً
السلطات الألمانية تعلن ارتفاع العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 44 شخصاً
وزارة الصحة الكويتية: فريق من منظمة الصحة العالمية يصل غداً إلى الكويت لمتابعة مستجدات انتشار فيروس كورونا
الكرملين: مقتل العسكريين الأتراك في إدلب كان خارج مراكز المراقبة حصرا وهذا وقع أثناء هجوم الإرهابيين (سبوتنيك)
منذ 47 mins
28 February، 2020
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