الناتو يدرس سبل دعم تركيا في أزمتها بسوريا

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الجمعة، أن الحلف يواصل دعم تركيا كحليف لها، ويدرس سبل تقديم مساعدة إضافية. وقال ستولتنبرغ، عقب اجتماع استثنائي لمجلس شمال الأطلسي على مستوى سفراء الدول الحليفة، “يدعم الحلفاء تركيا بالفعل، ونحن نعزز الدفاع الجوي التركي … لكن الحلفاء يفكرون فيما يمكن تقديمه من دعم آخر لتركيا، التي تواجه صراعاً رهيباً في سوريا”. وأضاف “شرحت تركيا اليوم الوضع الأمني [في إدلب]، ويعرب الحلفاء عن تعازيهم العميقة لوفاة جنود أتراك، كما أدانوا هجمات النظام السوري بدعم من روسيا في محافظة إدلب”. وأشار إلى أن الحلفاء يرون أنه من الضروري وقف التصعيد، مضيفاً “ندعو لوقف الأعمال القتالية، والامتثال للقانون الدولي، ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي”.

المصدر: سبوتنيك