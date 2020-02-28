الشيخ الخطيب: ليكون التنقيب عن النفط فرصة للنهوض بالاقتصاد اللبناني

أمل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب ان يكون التنقيب عن النفط في لبنان فرصة تسهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني.

وقال الشيخ الخطيب إن “اللبنانيين يعلقون الامال الكبيرة على ثروات وطنهم في تحسين ظروفهم المعيشية، وهم يتطلعون الى الخطة الانقاذية للحكومة في وضع اصلاحات شفافة تلجم الهدر وتكافح الفساد وتصحح الاداء الوظيفي العام وتستعيد المال المنهوب”.

من جهة ثانية، طالب الشيخ الخطيب “اللبنانيين بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية في اجراءاتها الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا، ودعا الدول والمنظمات الدولية ومراكز الابحاث المتخصصة الى اوسع تعاون لايجاد لقاح قاتل لهذا الفيروس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام