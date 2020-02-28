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February 28 2020 - 13:40

وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع معدل حالات الاصابة بكورونا

منذ 12 mins 28 February، 2020
كيانوش جهانبور
كيانوش جهانبور
ايران - عربي وإقليمي

أكد رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور أن “معدل الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام المقبلة سيكون في حالة تصاعد”. وتابع جهانبور، في تغريدة نشرها الجمعة، أن “منحني الرسم البياني يشير كما كان الى تصاعد الاصابة بفيروس كورونا خلال الايام المقبلة”. كما دعا رئيس مركز العلاقات العامة والاعلام بوزارة الصحة الايرانية المواطنين في تغريدته الى “المكوث في منازلهم، والحد من الزيارات فيما بينهم، والامتناع عن الرحلات غير الضروررية، والغاء الاجتماعات والتجمعات الكبيرة في البلاد، اضافة الى الالتزام برعاية شروط الصحة والسلامة الشخصية”.

وفي تصريح أدلى به جهانبور الخميس لـ “وكالة إرنا”، أعلن عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد الى 26 والمصابين 245 أشخاص.

المصدر: ارنا

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