السفير السوري لدى الصين: أردوغان يحاول جر الولايات المتحدة وأوروبا إلى صراع في سوريا

أعلن السفير السوري لدى الصين عماد مصطفي، أن أردوغان يحاول جر الولايات المتحدة وأوروبا إلى صراع كبير في سوريا، وأنه يتحمل المسؤولية عن مقتل العسكريين الأتراك وتعريض حياتهم للخطر. وقال السفير السوري، في مقابلة لوكالة سبوتينك، “يحاول أردوغان بشكل يائس جر الولايات المتحدة وأوروبا الغربية إلى صراع عالمي كبير في سوريا، على أمل أن يتمكن في النهاية من تحقيق وهم الخلافة الإسلامية، بغض النظر عن التكاليف”. وأضاف مصطفى “حقيقة أن القوات التركية أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الجماعات الإرهابية المسلحة تجعل من المحتم أن تتعرض حياة العسكريين الأتراك للخطر. يتحمل أردوغان المسؤولية عن مقتلهم ، ويجب أن يحاسب من قبل شعبه على مغامرته المتهورة والمميتة”.

المصدر: سبوتنيك