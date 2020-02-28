الشيخ دعموش: اليد التي ستمتد الى نفط لبنان لتسرقه ستقطعها المقاومة

لفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش الى ان “البدء بالتنقيب عن النفط في لبنان يفتح باب أمل امام اللبنانيين للاستفادة من هذه الثروة في معالجة أزماتهم وبناء مستقبل زاهر لبلدهم”، وتابع “على اللبنانيين ان يحموا هذه الثروة من اطماع الخارج، لا سيما من اسرائيل التي تعمل على سرقة النفط من لبنان كما سرقت المياه من لبنان”، اوضح “طالما هناك معادلة جيش وشعب ومقاومة تحمي هذا البلد وثرواته لن تجرؤ اسرائيل على مد يدها الى نفطنا، لأن اليد التي ستمتد الى نفط لبنان لتسرقه ستقطعها المقاومة”.

وقال الشيخ دعموش في خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب(ع) في بئر العبد بالضاحية الجنوبية لبيروت “نحن نعرف ان الحكومة لا تستطيع ان تجترح المعجزات ولا ان تعالج كل الازمات المتراكمة التي يعاني منها البلد، فالمشاكل متراكمة منذ ثلاثين سنة والى الآن ولا يمكن معالجتها دفعة واحدة”، وتابع “لكن الحكومة وبتعاون كل القوى السياسية الحريصة على البلد تستطيع ان تضع خطة طوارىء تحدد فيها الاولويات وتبادر الى اتخاذ قرارات واجراءات فورية وجريئة في الملفات التي تمس أوضاع الناس وحياة الناس اليومية”.

ورأى الشيخ دعموش ان “المطلوب من كل القوى السياسية وقف السجالات والاتهامات وتقاذف المسؤوليات، فالوقت ليس للمزايدات والمناكفات السياسية بل للعمل كفريق واحد لانقاذ البلد ومنع الانهيار”، وتابع “خصوصا ان هناك من لا يريد للبنان ان يخرج من أزماته الا بعد ان يقدم أثمانا سياسية على حساب مصالحه الوطنية”.

من جهة ثانية، اعتبر الشيخ دعموش أن “ما قامت به وزارة الصحة حتى الآن لمحاصرة تفشي الكورونا والسيطرة عليه امرا جيدا ويتلاءم مع اجراءات منظمة الصحة العالمية”، واضاف “لكن يبقى على اللبنانيين لا سيما القادمين من البلدان التي ينتشر فيها هذا المرض ان يتقيدوا بالارشادات والتوجيهات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والمؤسسات والهيئات الصحية وان يتعاونوا ويساعدوا لمنع انتشار هذا المرض في بلدنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام