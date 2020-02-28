مواجهات مع الاحتلال في الضفة وعشرات الاصابات

واصلت قوات العدو الاسرائيلي اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، كما اعتدت قوات العدو على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

فقد أصيب عشرات الفلسطينيين بالجروح والاختناق خلال مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي الجمعة في جبل العرمة ببلدة بيتا بنابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية “لقد سجل اكثر من 40 إصابة جراء تواصل المواجهات منذ الصباح في جبل العرمة ببلدة بيتا بنابلس”، وتابعت “الاصابات وقعت جراء إطلاق العدو الاسرائيلي الرصاص المطاطي والرصاص الحي خلال المواجهات”.

هذا ولفتت المصادر الى ان “الاحتلال قمع وقفة أمام حاجز شارع الشهداء في الذكرى الـ26 لمجزرة الحرم الابراهيمي”.

من جهة ثانية، أطلقت قوات العدو نيرانها باتجاه أراضي المواطنين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة المحاصر.

في سياق آخر، أدى آلاف المصلين صلاة الفجر في مساجد القدس والضفة وقطاع غزة ضمن “حملة الفجر العظيم” التي تأتي ضمن الفعاليات الفلسطينية العامة بمواجهة العدوانية الصهيونية و”صفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار + وكالة معا