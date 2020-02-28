بوتين وأردوغان يعربان عن قلقهما الشديد إزاء تصاعد التوتر في إدلب

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، في محادثة هاتفية، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تصاعد التوتر في إدلب السورية. وجاء في البيان “جرى مواصلة التبادل الموضوعي لوجهات النظر حول الوضع في سوريا. تم الإعراب عن القلق الشديد بشأن تصاعد التوتر في ادلب، ما اسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا بما في ذلك من الجيش التركي. وتم التأكيد على أهمية زيادة التنسيق من خلال قنوات وزارتي الدفاع الروسية والتركية”. وأضاف البيان “جرى مناقشة تنفيذ الاتفاقيات الروسية- التركية لعامي 2018 و 2019. وتمت الإشارة إلى أولوية المهام حيال مكافحة الجماعات الإرهابية الدولية.”

المصدر: سبوتنيك