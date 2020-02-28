الرئيس روحاني: سنهزم فيروس كورونا بالتأكيد

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني أن الشعب الايراني سيتجاوز هذا المنعطف الصعب الذي يمر به الآن مثلما تجاوز فيما سبق مراحل اصعب منه بكثير، مشددا القول اننا “سنهزم فيروس كورونا قطعا”. وجاء في رسالة جوابية وجهها الرئيس روحاني لوزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، أنه “من المؤكد أن الشعب الايراني العظيم والفطن والمقاوم والمتقبل للمسؤولية والذي تجاوز مراحل أصعب بكثير سيتجاوز بالحكمة والتدبير هذا المنعطف هذه المرة ايضا”، مضيفاً “نحن نقف جميعا الى جانب بعضنا بعضا ولا شك اننا سنهزم فيروس كورونا”.

ودعا رئيس الجمهورية الشعب الايراني لـ”تجنب السفر والتنقلات غير الضرورية في هذه الظروف الخاصة والخطيرة في ظل التعاطف والتضامن والعناية الجادة والالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من هذا المرض والسيطرة عليه”. ودعا الرئيس روحاني جميع الأجهزة والمؤسسات في البلاد الى الامتثال لجميع قرارات اللجنة الوطنية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، قائلاً إنه “يوافق على جميع الحالات التي وافقت عليها اللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك القيود والإغلاقات المقترحة”.

واضاف أنه “مثلما أعلنت في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا واجتماع الحكومة، فإن المرجع الوحيد لاتخاذ القرار حول ادارة ازمة فيروس كورونا هو هذه اللجنة فقط وان جميع الاجهزة والمؤسسات مكلفة بتنفيذ جميع قرارات اللجنة”. ودعا الرئيس روحاني لمواصلة التعليم على الهواء مباشرة عبر مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في حال اصدار قرار بتعطيل الدوام الرسمي للمدارس والجامعات بغية عدم الاخلال بعملية التعليم للطلبة والتلامذة. واشاد رئيس الجمهورية بالجهود الدؤوبة التي تقوم بها الكوادر الطبية وموظفي المستشفيات في البلاد لمواجهة كورونا، وأضاف مخاطبا وزير الصحة، “إنني اقول بكل تواضع إن تضحيات زملائكم الذين يقفون مستميتين في الصف الامامي للحفاظ على حياة المواطنين ستبقى في الذاكرة التاريخية للشعب الايراني، وإن ايراننا تفخر بامتلاكها مثل هؤلاء الرجال والنساء الشوامخ والمتقبلين للمسؤولية”.

المصدر: ارنا