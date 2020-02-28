بوريل: الاتحاد الأوروبي يتخذ تدابير لحماية مصالحة الأمنية على خلفية الوضع في سوريا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 11:44

بوريل: الاتحاد الأوروبي يتخذ تدابير لحماية مصالحة الأمنية على خلفية الوضع في سوريا (سبوتنيك)

منذ 46 mins 28 February، 2020
أخبار موقع المنار

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