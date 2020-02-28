مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: هناك خطر من اندلاع مواجهة عسكرية دولية مفتوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 11:44

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: هناك خطر من اندلاع مواجهة عسكرية دولية مفتوحة

منذ 53 mins 28 February، 2020
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