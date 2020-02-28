السلطات في كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 256 إصابة جديدة لفبيروس الكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 11:44
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التلفزيون السوري: مروحيات اسرائيلية تستهدف بالصواريخ من فوق الجولان المحتل نقاطاً للجيش السوري في القنيطرة
التلفزيون السوري: العدوان الاسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة ادى لاصابة 3 جنود بجراح
السلطات التركية : إرتفاع عدد القتلى في صفوف العسكريين الأتراك إلى 33 عسكرياً وإصابة 36 آخرين بجروح في إدلب
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مجلس الاتحاد الروسي: تركيا تتستر على الارهابيين في إدلب وما تقوم به يهدد بصدام بين القوات الروسية والتركية
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مراسل المنار: إلغاء صلاة الجمعة في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية تجنباً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا
السلطات الصينية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 2788 والمصابين إلى 78824
كوريا الجنوبية: تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ما يرفع عدد الحالات المصابة إلى 2022
السلطات الألمانية تعلن ارتفاع العدد الاجمالي للمصابين بفيروس كورونا إلى 44 شخصاً
السلطات في كوريا الجنوبية تعلن تسجيل 256 إصابة جديدة لفبيروس الكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022
منذ 1 ساعة
28 February، 2020
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