السلطات الصحية الألمانية: تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في ألمانيا ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 44 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 11:42

السلطات الصحية الألمانية: تم تشخيص 18 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد في ألمانيا ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 44

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
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