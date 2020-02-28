السلطات الصحية الهولندية: تم تشخيص إصابة مريض في هولندا بفيروس “كورونا” المستجد وهي أول حالة مؤكدة في البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 11:42

السلطات الصحية الهولندية: تم تشخيص إصابة مريض في هولندا بفيروس “كورونا” المستجد وهي أول حالة مؤكدة في البلاد

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
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