الصين ترسل البط لإنقاذ باكستان من غزو الجراد

ذكرت صحيفة غلوبال تايمز الصينية أن بكين تعتزم إرسال جيش ضخم من البط إلى باكستان لمساعدتها على مكافحة غزو الجراد.

وقالت الصحيفة إن مجموعات البط استطاعت قبل نحو 20 عاما أن تمنع غزو الجراد في منطقة شينغيانغ.

وأوضحت أن الصين سترسل 100 بطة، وهو العدو الطبيعي للجراد، إلى باكستان لمكافحة الجراد.

وقال الباحث في أكاديمية العلوم الزراعية في مقاطعة جيغيانغ الصينية لو ليجي إن الدجاجة الواحدة قادرة على تناول 70 جرادة في اليوم، أما بالنسبة للبط فإن العدد يمكن أن يصل إلى 200 جرادة.

وتشهد باكستان في الأشهر الأخيرة غزوا كبيرا من الجراد يعد الأسوأ منذ 20 عاما.

المصدر: وكالة الاناضول