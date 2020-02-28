مسؤول روسي: تركيا تغطي الإرهابيين في إدلب وعليها التوقف عن هذه الأعمال وإلا اصطدمت بقواتنا

أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف اليوم الجمعة أن تركيا لا تفي بالالتزامات التي اتخذتها على عاتقها بمكافحة الإرهاب، وبسبب تصرفاتها أصبحت إدلب السورية معقلاً للإرهابيين.

وقال جباروف لوكالة سبوتنيك “بؤرة الإرهابيين في سوريا تتمركز في إدلب، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى حقيقة أن تركيا لم تفِ ولا تفي بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب. واتضح أنها تتستر على الارهابيين .

وشدد جباروف على أنه يجب وقف مثل هذه الأعمال، التي تشكل تهديدًا للوضع ليس في سوريا فقط، بل وفي المنطقة ككل.

كما أوضح أنه “إذا استمرت تركيا الآن في نفس المسار، واستمرت في التهديد وتوجيه الضربات، بما في ذلك على طائراتنا، فقد يبدأ صراع بين قواتنا، وهو أمر غير مرغوب فيه للغاية، لأن تركيا قدمت في وقت ما مساهمة كبيرة في الحرب ضد الإرهابيين في سوريا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك