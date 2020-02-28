مسؤول روسي: تركيا تتستر على الارهابيين في ادلب وما تقوم به يهدد بصدام بين القوات الروسية والتركية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 09:38

مسؤول روسي: تركيا تتستر على الارهابيين في ادلب وما تقوم به يهدد بصدام بين القوات الروسية والتركية

منذ 36 mins 28 February، 2020
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