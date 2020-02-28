الدفاع الروسية: الحادث وقع أثناء محاولة تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي تنفيذ عملية هجومية على محاور كثيرة ضد مواقع للجيش السوري في منطقة إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 09:38

الدفاع الروسية: الحادث وقع أثناء محاولة تنظيم “هيئة تحرير الشام” الإرهابي تنفيذ عملية هجومية على محاور كثيرة ضد مواقع للجيش السوري في منطقة إدلب

منذ 59 mins 28 February، 2020
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