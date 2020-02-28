الدفاع الروسية: فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتأمين إجلاء القتلى والجرحى إلى أراضي بلادهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 09:36

الدفاع الروسية: فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتأمين إجلاء القتلى والجرحى إلى أراضي بلادهم

منذ 60 mins 28 February، 2020
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