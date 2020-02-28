الدفاع الروسية: فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتأمين إجلاء القتلى والجرحى إلى أراضي بلادهم – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 28 2020 - 09:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
28 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
التلفزيون السوري: مروحيات اسرائيلية تستهدف بالصواريخ من فوق الجولان المحتل نقاطاً للجيش السوري في القنيطرة
التلفزيون السوري: العدوان الاسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة ادى لاصابة 3 جنود بجراح
السلطات التركية : إرتفاع عدد القتلى في صفوف العسكريين الأتراك إلى 33 عسكرياً وإصابة 36 آخرين بجروح في إدلب
مسؤول روسي: تركيا تتستر على الارهابيين في إدلب وما تقوم به يهدد بصدام بين القوات الروسية والتركية
انترفاكس: فرقاطتان روسيتان تحملان صواريخ كاليبر تغادران البحر الأسود إلى الساحل السوري
وزارة الطاقة اللبنانية: سنقوم بالإعلان عن تقدم الأعمال ونتائج الحفر تباعاً وعملية الاستكشاف هي عملية تقنية بالكامل
جبران باسيل: النفط والغاز كنز مخبأ في برنا وبحرنا وسيتم استخراجه لكن المهم أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج
كنعان: 3 مواد من قانون الإثراء غير المشروع تحتاج إعادة صياغة والأربعاء يبدأ بحث قانون السرية المصرفية والأموال المنهوبة
وزارة الصحة: تسجيل إصابة ثالثة بالكورونا لإيراني أتى إلى لبنان على متن رحلة جوية حطت في 24 شباط
وزارة الصحة: الإيراني المصاب بالكورونا موجود في غرفة العزل بمستشفى الحريري الحكومي وحالته مستقرة
مراسل المنار: إلغاء صلاة الجمعة في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية تجنباً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا
الدفاع الروسية: فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار بشكل كامل وتأمين إجلاء القتلى والجرحى إلى أراضي بلادهم
منذ 60 mins
28 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
ستولتنبرغ: مجلس الناتو يجتمع اليوم لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب من تركيا
مسؤول روسي: تركيا تغطي الإرهابيين في إدلب وعليها التوقف عن هذه الأعمال وإلا اصطدمت بقواتنا
أرسلان: العمل المتواصل والجهود المبذولة تبشر بالخير
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}