الدفاع الروسية: وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا لم تتواجد هناك وحدات ولم يكن مفترضا بالاصل أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 09:36

الدفاع الروسية: وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا لم تتواجد هناك وحدات ولم يكن مفترضا بالاصل أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
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