الدفاع الروسية: الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 28 2020 - 09:36

الدفاع الروسية: الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بليون في إدلب

منذ 1 ساعة 28 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة