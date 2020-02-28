أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 28-02-2020

الأخبار

منظمة الصحة: استعدّوا (للوباء)!

لبنان يسجل الاصابة الثالثة بـ«كورونا»: فوضى فحوصات في المختبرات

أوروبّا لن تساعد لبنان بلا موافقة أميركيّة

أنقرة «وحيدة» في «نار إدلب»: مقتل أكثر من 30 عسكرياً تركياً في غارة واحدة

النهار

انطلاق أعمال التنقيب يوسّع الشرخ بين رئاستين

اللواء

آلية تعيينات اليوم.. وتخبط في خيارات سداد السندات

الكسب الدعائي يسبق إنطلاق أعمال «الحفر النفطي»..

وتهويل إسرائيل بمعركة مقبلة مع لبنان!

الجمهورية

الحكومة: الانقاذ من الداخل أولاً

ثورة على الأرض أم ثروة تحت الأرض؟

الخطة الإنقاذية الأسبوع المقبل ومجلس الوزراء لآلية التعيينات

الديار

لبنان يبدأ التنقيب عن النفط بحماية «صواريخ» حزب الله… وذعر في اسرائيل

واشنطن ترفع منسوب ضغوطها لوضع الاستراتيجية الدفاعية على «الطاولة»

«كرة» «كورونا» تتدحرج نحو «الاسوأ»… وحتّي في باريس بحثا عن أجوبة

البناء

لعبة حافة الهاوية في إدلب تتسبّب بمقتل عشرات الجنود الأتراك في صدّ الهجوم على سراقب

المواجهة السوريّة الروسيّة مع تركيا تدخل العدّ التنازليّ… وأردوغان يستنجد بالناتو

حملة تهوين الملف النفطيّ وتعظيم كورونا والتبشير بالانهيار تلفت السفراء الأجانب

المصدر: صحف