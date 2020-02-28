السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الاتراك في إدلب الى 33 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 04:54

السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الاتراك في إدلب الى 33

منذ 53 mins 28 February، 2020
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