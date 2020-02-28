السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الاتراك في إدلب الى 33 – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2020 - 04:54
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الرئيسان عون ودياب يشاركان في إطلاق عمل باخرة التنقيب عن النفط في البلوك رقم 4 ويجولان على أقسامها
الرئيس عون من على متن باخرة الحفر: إنه يوم سعيد لنا وللبنانيين ونأمل أن يتحقق حلمنا في هذا اليوم التاريخي
الرئيس عون: ما قمنا به من استطلاع لتأكيد وجود النفط والغاز كان مهماً جداً والأهم أن يستمر التعاون مع الشركات لاستخراجه
الرئيس دياب من على متن باخرة الحفر: تنفتح اليوم كوة نور كبيرة وتتسع دائرة الأمل بتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة
الرئيس دياب: إنه يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان إلى بلد نفطي لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد
وزارة الطاقة: سنقوم بالإعلان عن تقدم الأعمال ونتائج الحفر تباعاً وعملية الاستكشاف هي عملية تقنية بالكامل
جبران باسيل: النفط والغاز كنز مخبأ في برنا وبحرنا وسيتم استخراجه لكن المهم أن نحميه من فساد الداخل وطمع الخارج
كنعان: 3 مواد من قانون الإثراء غير المشروع تحتاج إعادة صياغة والأربعاء يبدأ بحث قانون السرية المصرفية والأموال المنهوبة
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة ثالثة بالكورونا لإيراني أتى إلى لبنان على متن رحلة جوية حطت في 24 شباط
وزارة الصحة: الإيراني المصاب بالكورونا موجود في غرفة العزل بمستشفى الحريري الحكومي وحالته مستقرة
وزارة الصحة: الإصابة الثانية بالكورونا مرتبطة بالحالة الأولى وسيتم تتبع أفراد عائلتها والمقربين منها يومياً من قبل فرقنا
وزير الصحة حمد حسن تفقد الإجراءات الوقائية في مستشفى بنت جبيل الحكومي: المستشفى جاهز لمواجهة أي طارئ صحي
تقرير مستشفى الحريري حول كورونا: 3 إصابات بالفيروس في وحدات العزل و40 قيد المتابعة في قسم الطوارئ
مراسل المنار: إلغاء صلاة الجمعة في طهران وعدد من المحافظات الإيرانية تجنباً لارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا
مسؤول في الحكومة الأفغانية: تسجيل 15 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في العاصمة كابول وولايات هرات وغور
منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا ليس انفلونزا ويمكن احتواؤه من خلال اتخاذ الإجراءات السليمة
منظمة الصحة العالمية: من الخطأ الاعتقاد أن أي دولة هي بمنأى عن انتقال فيروس كورونا المستجد إلى أراضيها
ماكرون: أمامنا أزمة تفشي فيروس كورونا في فرنسا وعلينا المواجهة بأفضل طريقة مع مواصلة العيش بشكل طبيعي
رئيسة مجلس النواب الأميركي: على أميركا أن تواجه قضية كورونا بذكاء وبرؤية استراتيجية وهذا ليس وقت المناورات السياسية
الجيش السوري يسيطر على قرى الزقوم ودقماق وقليدين والقاهرة في أقصى ريف حماه الشمالي الغربي بعد معارك مع النصرة وحلفائها
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخرين وتدمير عدة آليات عسكرية ثقيلة باستهداف الطيران الحربي السوري نقطة مراقبة تركية بريف إدلب
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: جدول أعمال الرئيس بوتين لا يتضمن لقاء مع أردوغان في تركيا بتاريخ 5 آذار مارس المقبل
السلطات التركية: مقتل 22 جندياً تركياً في غارات جوية استهدفت تجمعات لهم في ريف إدلب السوري
المرصد المعارض: مقتل أكثر من 34 جندياً تركياً خلال غارات جوية بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب
التلفزيون الروسي: جنود أتراك يطلقون صواريخ محمولة على الكتف نحو طائرات روسية في سماء إدلب
التلفزيون الروسي: الجيش التركي يقدم دعماً بالمدفعية وغيرها للجماعات الإرهابية في إدلب
التلفزيون السوري: مروحيات اسرائيلية تستهدف بالصواريخ من فوق الجولان المحتل نقاطاً للجيش السوري في القنيطرة
التلفزيون السوري: العدوان الاسرائيلي الذي استهدف نقاطاً في القحطانية والحرية ومدينة القنيطرة ادى لاصابة 3 جنود بجراح
سانا: استشهاد مدني باستهداف سيارته من قبل طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي جنوب بلدة حضر بريف القنيطرة
وزيرة الصحة في كيان العدو: الكشف عن أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد وصوله من إيطاليا وتم عزل جميع المسافرين
السلطات التركية تعلن ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجنود الاتراك في إدلب الى 33
منذ 53 mins
28 February، 2020
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