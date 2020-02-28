موسوي: 20 الف عدة طبية لتشخيص كورونا تصل البلاد غدا من الصين

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي ان اول شحنة من المساعدات الطوعية من قبل الحكومة الصينية والصليب الاحمر في هذا البلد تصل الى ايران غدا الجمعة على متن رحلة جوية خاصة لخطوط ماهان وتتضمن نحو 20 الف عدة طبية لتشخيص كورونا وبعض المستلزمات الاخرى.

واستعرض موسوي الاجراءات المتخذه من قبل وزارة الخارجية على صعيد دعم اجراءات وزارة الصحة بالبلاد في مكافحة فايروس كورونا وقال ان وزارة الخارجية بادرت فور تاكيد تفشي فايروس كورونا في البلاد الى تشكيل لجنة لمكافحة المرض الى جانب وزارة الصحة وعملت على متابعة الابعاد الدولية للقضية بما فيها سد الاحتياجات الطبية للبلاد.

واضاف موسوي ان الوزارة تابعت عملية تلقي الدعم الطوعي من الدول الصديقة وانها تطوي تدريجيا مراحلها النهائية .

وتابع ان اول شحنة في هذا المجال ستصل البلاد تم اعدادها عن طريق الحكومة والصلب الاحمر الصيني وتتضمن نحو 20 الف عدة طبية لاختبار فايروس كورونا وبعض المستلزمات الاخرى وهي ستصل غدا الجمعة الى البلاد عبر رحلة جوية خاصة لشركة ماهان .

واشاد موسوي بالدعم السخي للصين حكومة وشعبا وقال ان تفاصيل اكثر عن الدعم الذي ستقدمه الصين والدول الصديقة الاخرى سيجري اطلاع المواطنين عليها بعد انجاز عمليات ترتيبها.

المصدر: وكالات