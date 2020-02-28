سناتور أمريكي يدعو إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب السورية

دعا السناتور الأمريكي ليندسي غراهام إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب بسوريا وحث الرئيس دونالد ترامب على المساعدة في سبيل ذلك.

وقال غراهام، وهو جمهوري وحليف لترامب، في بيان “يقف العالم متفرجا ويشاهد تدمير إدلب بأيدي الأسد وإيران والروس” في إشارة للرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف “أنا واثق من أنه إذا تصدى العالم، بقيادة الولايات المتحدة، لإيران وروسيا والأسد فإنهم سيتراجعون مما يمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية لإنهاء هذه الحرب في سوريا”.

واستعادت قوات الجيش السوري السيطرة على أجزاء واسعة من إدلب المنطقة الكبيرة التي تقع بقبضة مسلحين إرهابيين ومسلحين للمعارضة في شمال غرب سوريا.

وقال حاكم إقليم خطاي التركي إن ضربة جوية لقوات الحكومة السورية قتلت 29 جنديا تركيا في إدلب لكن المرصد السوري المعارض قال إن ما لا يقل عن 34 جنديا تركيا قُتلوا.

المصدر: وكالات