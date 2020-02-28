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February 28 2020 - 04:54

الاتحاد الأوروبي يعاقب شركة البترول التركية على التنقيب في مياه قبرص

منذ 2 ساعة 28 February، 2020
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الاتحاد الاوروبي

وسع الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته المفروضة على تركيا بسبب مواصلتها عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، في ما تعتبره بروكسل انتهاكا لحقوق قبرص السيادية.
وأدرج الاتحاد الأوروبي في قائمته السوداء نائب رئيس مؤسسة البترول التركية TPAO رئيس قسم الاستكشاف الجيولوجي فيها محمد فروخ أكالين، ونائبه علي كوسكون نام أوغلو.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: “هذان الشخصان مسؤولان عن تخطيط وتوجيه وتنفيذ أنشطة التنقيب عن المواد الهيدروكربونية في شرق المتوسط ​​دون موافقة جمهورية قبرص”.

وبموجب العقوبات سيتم تجميد أصول المسؤولين المذكورين الخاضعة للسلطة القضائية الأوروبية، ومنعهما من دخول أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وتواصل أنقرة التنقيب في شرق المتوسط منذ أكتوبر الماضي، إذ أرسلت أول سفينة حفر ترافقها سفن حربية إلى قبالة ساحل جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دوليا.

المصدر: وكالات

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