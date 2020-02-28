إدارة مستشفى فتوح كسروان: عوارض المريضة لا تمت إلى عوارض كورونا والتحاليل الأولية تشير إلى التهاب بكتيري لا فيروسي

أوضحت إدارة مستشفى فتوح كسروان الحكومي البوار والطاقم الطبي في بيان، تعليقا على “شائعات غزت مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا”، أن “الخبر المتداول صادر عن أشخاص لا صلة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالعلوم الطبية، مع ما يحمله ذلك من عدم دقة في المعلومات المتناقلة ويهدف إلى إثارة البلبلة”.

ولفت إلى أن “العوارض التي تعاني منها المريضة، لا تمت إلى عوارض الكورونا كما يظهر في التحاليل الأولية التي أجريت لها بإشراف طاقم طبي من إختصاصات مختلفة. وتشير التحاليل الأولية إلى إلتهاب بكتيري، وليس فيروسي مع مضاعفات في عمل القلب والسكري، وإن الإجراءات الوقائية متخذة وفقا للأصول. كما أن التنسيق قائم والتواصل كامل مع الطواقم المختصة في وزارة الصحة العامة لمتابعة أي حالة مشكوك بها”.

وأوضحت أن “المؤسسة هي صرح استشفائي يستقبل المرضى”، متمنية من الجميع “عدم ركوب موجات الشائعات والهلع التي لا أساس لها ولا تخدم أحدا حتى من يثيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام