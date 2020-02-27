وسائل اعلام تركية :إردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بشأن التطورات في إدلب السورية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 23:14

وسائل اعلام تركية :إردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بشأن التطورات في إدلب السورية

منذ 29 mins 27 February، 2020
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