المرصد المعارض: مقتل أكثر من 34 جنديا تركيا خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب الجنوبي اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2020 - 23:14

المرصد المعارض: مقتل أكثر من 34 جنديا تركيا خلال الغارات التي استهدفت المنطقة الواقعة بين قريتي البارة وبليون بريف إدلب الجنوبي اليوم

منذ 31 mins 27 February، 2020
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